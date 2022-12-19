Житель Сєвєродонецька нібито хотів провезти ялинкові іграшки з "провокаційними написами".

У РФ урочисто заявили про запобігання "диверсії" в тимчасово окупованому Луганську. Там нібито хотіли влаштувати "провокації" із закликами вбивати росіян.

У пропагандистських ЗМІ РФ вже заявили про те, що "диверсію" нібито готував житель Сєвєродонецька. Діяв він, звісно ж, "за завданням Києва".

Так, чоловік нібито намагався ввезти ялинкові іграшки із закликами вбивати росіян. Однак "провокації", як стверджують окупанти, вдалося запобігти. Що саме було написано на іграшках і як вони виглядали - у ЗМІ країни-агресорки не повідомили.

Відео дня

"З метою перевірки зупиняли транспорт, оглядали. Один з водіїв проявив ознаки переляку, що викликало у нас підозру. Знайшли цікавий пакет. Здавалося-б, дрібниця, ялинкові іграшки, але з цікавим текстом. Виконував він завдання відомих таких хлопців з ЦИПСО", - повідомили пропагандистські видання.

Ганебні курйози росіян

Раніше УНІАН вже повідомляв, що керівник ПВК "Вагнера" Пригожин критикував колишнього главу "Роскосмосу" Рогозіна за появу на публіці у формі НАТО. Однак при цьому син "кухаря Путіна" теж носить її на фронті.

Крім цього, росіяни зганьбилися відео знищення свого ж ППО. Рашисти вдарили "Ланцетами" по протиповітряному комплексу з-300, який вже був розбитий ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: