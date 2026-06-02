Солдат на два місяці пішов в СЗЧ: як його покарав суд

У вироку не вказується причина залишення служби військовим.

Старшого солдата та учасника бойових дій зі Львова засудили до п’ятьох років позбавлення волі за самовільне залишення військової частини на понад два місяці. Відповідне рішення 18 травня ухвалив Шевченківський районний суд Львова.

Згідно з матеріалами справи, військовий 30 січня 2026 року без поважних причин самовільно залишив розташування військової частини та до 14 квітня не виконував свої службові обов’язки, тобто до моменту прибуття до теруправління ДБР.

Військового обвинуватили в самовільному залишенні військової частини без поважних причин (ч. 5 ст. 407 КК України).

Обвинувачений визнав свою провину на суді. У вироку не вказується, чому солдат залишив службу.

Суд призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Термін відбування покарання рахуватимуть із моменту затримання військового. На вирок може бути подана апеляційна скарга.

Військовий майже рік був у СЗЧ: як його покарали

На Львівщини до п’яти років позбавлення волі засудили військового за майже рік перебування в СЗЧ.

Згідно з матеріалами справи, військовий служив за призовом. Наприкінці лютого 2025 року він самовільно залишив військову частину. У грудні того ж року його було затримано.

На суді свою вину військовий визнав повністю. У вчиненому розкаявся та просив врахувати те, що він бажає і надалі служити в ЗСУ. Суд визнав військового винним та призначив 5 років позбавлення волі.

