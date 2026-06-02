Росія таємно направила вантажне судно на стратегічну військову базу в Сирії, – WSJ

Це перша зафіксована місія з поповнення запасів російських військових об'єктів у Сирії після падіння режиму Башара Асада наприкінці 2024 року.

Росія направила вантажне судно для поповнення запасів на стратегічній авіабазі в Сирії, що може свідчити про намір Кремля зберегти свою військову присутність у країні після зміни влади. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців та аналіз супутникових знімків.

Зазначається, що вантажне судно Sparta вийшло з Санкт-Петербурга у березні та прибуло до сирійського порту Тартус у травні, при цьому більшу частину маршруту його супроводжували кораблі ВМФ Росії.

Судно везло вантаж для поповнення запасів на авіабазі Хмеймім, і, як зазначають у WSJ, це перша зафіксована місія з поповнення запасів російських військових об’єктів у Сирії після падіння режиму Башара Асада наприкінці 2024 року.

Як нагадує "Мілітарний", у середині травня OSINT-аналітики зафіксували, як російське вантажне судно Sparta прибуло до сирійського порту Тартус у супроводі військових кораблів.

При цьому конвой вжив суворих заходів безпеки. Після проходження Гібралтару всі судна відключили транспондери, а щонайменше два кораблі передавали фіктивні дані про своє місцезнаходження – нібито перебуваючи в Балтійському морі.Нагадаємо, після падіння режиму Башара Асада

Падіння режиму Асада

Нагадаємо, що після громадянської війни та революції у Сирії колишній диктатор Башар Асад втік до Росії, і досі переховується там з родиною. Уряд Сирії видав ордер на його арешт за тяжкими злочинами, серед яких вбивство та катування. За це його мають оголосити у розшук Інтерпола.

Новий президент Сирії Ахмад аль-Шараа заявив, що колишні російські бази планують перетворити на навчальні центри для сирійської армії. За його словами, із десятків російських об’єктів у країні залишилися лише дві ключові бази – Тартус і Хмеймім, які Кремль викристовував як основні опорні пункти для військових операцій на Близькому Сході та в Африці.

Водночас Москва не відмовилася від спроб домовитися з новою владою Сирії про свою військову присутність, але поки безрезультатно.

