Глобальна роль євро зростає: чи зможе воно замінити долар в якості головної світової валюти

Єдину валюту Європи використовують все частіше

У 2025 році загальний обсяг використання євро у світі зріс приблизно до 20%. Про це з посиланням на щорічний звіт Європейського центрального банку, опублікований у вівторок, повідомляє Bloomberg.

Щодо валютних резервів держав, то частка євро залишилася на тому ж рівні, що й раніше, і все ще становить близько третини від частки долара.

ЄЦБ зазначає, що обсяг міжнародних випусків облігацій у євро досяг рекордного рівня, а євро вперше посів перше місце на світовому ринку "зелених" та стабільних облігацій. Водночас було зафіксовано помітне зниження його використання у щоденних валютних операціях.

Європейські чиновники намагаються поступово підірвати міжнародне домінування долара, оскільки непередбачувана політика президента США Трампа та його нападки на Федеральний резерв з початком його другої каденції підірвали довіру до Вашингтону.

Голова ЄЦБ Крістін Лагард навіть заговорила про можливий "глобальний момент євро" та закликала політиків посилити роль єдиної валюти, аби вона могла скористатися більшою кількістю привілеїв долара, зокрема нижчими витратами на запозичення. Для цього потрібно зміцнити економічну стійкість, правову та інституційну цілісність, а також геополітичну надійність ЄС.

Виклики для євро і роль юаня

Водночас центральні банки світових держав надають перевагу золотим запасам на тлі постійних геополітичних напружень. ЄЦБ зазначив, що деякі країни також розвивають альтернативні системи транскордонних розрахунків, зокрема ті, що базуються на цифрових технологіях, назвавши цю тенденцію ще однією ознакою фрагментації міжнародної валютної системи.

ЄЦБ також підкреслив, що використання китайського юаня, хоча загалом і залишається на низькому рівні, помітно зросло в таких сферах, як щоденні валютні операції та фінансування торгівлі. Причому конфлікт на Близькому Сході може спричинити його подальше поширення – ним зокрема розраховувалися для проходження суден через Ормузьку протоку.

Європейська валюта – останні новини

Євро стабільно посилює свої позиції по відношенню до гривні і оновлює рекорди. У вівторок, 2 червня, один євро можна придбати в українських банках за 51,93 гривні.

Тим часом московський арбітражний суд вимагає компенсацію від європейського депозитарію Euroclear за заморожені російські активи в Європі на суму близько $252 млрд.

