Експосол Польщі в Україні відмовився від ордена, врученого Зеленським: що сталося

Бартош Цихоцький обіймав посаду посла Варшави в Києві з 2019 по 2023 рік і був нагороджений за свою роль у зміцненні двосторонніх відносин.

Колишній посол Польщі в Україні Бартош Цихоцький повернув державну нагороду, вручену йому президентом України Володимиром Зеленським. Причина – рішення українського лідера присвоїти почесне найменування "імені Героїв УПА" Окремому центру спеціальних операцій "Північ" Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Як пише tvpworld, Цихоцький оголосив у понеділок, що повернув орден "За заслуги" другого ступеня, вручений йому за зміцнення двосторонніх відносин незабаром після вторгнення Росії у 2022 році.

У заяві, надісланій ЗМІ, він повідомив, що у зв'язку з рішеннями президента України, які "прославляють УПА та колабораціоністів німецьких нацистів", він повернув нагороду, яка йому була присвоєна. При цьому він підкреслив, що кожен українець, який бореться з російським загарбником, історичною брехнею та корупцією, може розраховувати на його підтримку.

Раніше президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що ініціює позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі – Ордена Білого Орла через рішення щодо УПА. Він також заявив, що Україна не готова стати "частиною європейської сім'ї".

Також із відповідною заявою виступило Міністерство закордонних справ Польщі. У відомстві підкреслили, що "однозначно негативно оцінюють" рішення про присвоєння одному з українських військових підрозділів звання "Героїв УПА".

Водночас прем'єр Польщі Дональд Туск закликав обидві сторони до стриманості.

"Якщо ми будемо сваритися через минуле, майбутнє дістанеться комусь іншому", – заявив він.

