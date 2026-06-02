На Одещині у дику природу випустили рідкісних хижаків, яких намагалися приручити люди

Люди вилучили двох лісових тхорів з природного середовища та намагалися приручити.

В Одеській області у дику природу випустили рідкісних хижаків – двох тхорів лісових, який раніше намагалися приручити люди.

Як розповів доктор біологічних наук Іван Русєв, він став свідком випуску рідкісних тварин у Нижньодністровському національному природному парку після реабілітації, що проходила у волонтерів.

"Тут, у національному парку, їм вже буде добре", - наголосив науковець.

Він оприлюднив відео, на якому можна побачити, як двох ссавців випускають зі спеціальної клітки.

Тхір лісовий (Mustela putorius) – ссавець ряду хижих, що представляє рід Mustela з родини куницевих. За словами Русєва, з 2009 року цей вид тварин під охороною держави і внесений до Червоної книги України (категорія "вразливий"). Оселяється він у різних місцевостях, уникає лише суцільних лісів і відкритих степових рівнин, хоча просувається далеко на південь у степові райони, тримаючись долин річок, невеликих острівних лісів, чагарників, людських осель тощо. В дельті Дністра зустрічається в чагарниках очерету, заплавних лісах, вздовж берегів річки.

У Нижньодністровському нацпарку розповіли, що випущено двох молодих самочок тхора на екологічній стежці "Шепіт заплав". Тварин до парку привезла волонтерка та реабілітолог диких тварин Вікторія Мойсеєва.

"Ця історія почалася на півдні Одещини, в Ізмаїльському районі. Торік тварин вилучили з природного середовища. Люди намагалися приручити маленьких тхорів, однак, на щастя для самих тварин, ця спроба виявилася невдалою. Фахівці називають такі випадки "пасивним браконьєрством" – коли диких тварин забирають із природи без злого наміру, але всупереч законам природи та здоровому глузду", - пояснюють фахівці.

На щастя, тхоренята не жили поруч із людьми, а утримувалися у нежитловому приміщенні. Саме це дало їм шанс повернутися до дикої природи.

Для реабілітації диких хижаків надзвичайно важливо зберегти їхню природну поведінку. Як пояснюють дослідники, якби тварини звикли до людини, втратили страх перед нею або почали асоціювати людину з джерелом їжі, їх випуск у природу став би практично неможливим. Такі особини часто не здатні вижити самостійно або можуть потрапляти в конфліктні ситуації.

Саме тому після звільнення з вольєра волонтерка прийняла двох молодих самичок на реабілітацію, під час якої було встановлено, що вони уникають контакту з людиною, активно облаштовували схованки та гнізда із сіна, гостро реагують на потенційну небезпеку, зокрема, на хижих птахів тощо. Тобто вели себе саме так, як і мають поводитися справжні дикі тхори.

"Випуск відбувся у місці, де поєднуються заплавні ліси, густі чагарники, луки та водно-болотні угіддя, що створюють сприятливі умови для життя цього виду. Цікаво, що після відкриття транспортної клітки тварини не поспішали вибігати назовні. Для лісових тхорів характерна обережність: вони можуть годинами вивчати нові запахи, прислухатися до навколишніх звуків і лише після цього вирушати досліджувати нову територію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лісовий тхір є одним із найцікавіших хижаків української фауни. Він веде переважно нічний спосіб життя, чудово полює на гризунів, жаб, дрібних птахів та інших тварин. У природних екосистемах виконує важливу роль природного регулятора чисельності багатьох видів.

"На жаль, через втрату природних оселищ, переслідування людиною та скорочення чисельності популяцій вид потребує особливої охорони", - констатують дослідники.

У дику природу випустили червонокнижних диких лісових котів

На Одещині на територію Національного природного парку "Тузлівські лимани" випустили червонокнижних диких лісових котів, яких у 2025 році виявили беззахисними малюками. Дикі тварини, яких знайшли біля загиблої матері, пройшли реабілітацію в Ізмаїлі – на Станції юннатів. Ділянка, яку обрали для їхнього проживання, є стратегічно важливою – там багата кормова база (безліч гризунів), пролягає міграційний шлях птахів.

