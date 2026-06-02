На Львівщині запускають новий веломаршрут, що з'єднає три знамениті замки

Маршрут пройде через Золочівський, Підгорецький та Олеський замки.

10 червня 2026 року в Львівській області відкриють новий туристичний шлях "ВелоПідкова", що об'єднає три знамениті замки.

Як повідомляється на сайті Львівської ОДА, на туристів чекатиме веломандрівка довжиною 58 км дорогами Золотої підкови через легендарні замки, хвилясті пагорби, тихі локальні дороги та краєвиди, "де хочеться зупинятись кожні 5 хвилин на фото".

Зокрема, маршрут з'єднає:

Золочівський замок;

Підгорецький замок;

Олеський замок.

Зазначається, що у день презентації учасники проїдуть частину "ВелоПідкови" – від Золочева до Підгірців. Довжина цієї частини маршруту – 36 км, старт об 11:00 у підніжжя музею-заповідника "Золочівський замок".

