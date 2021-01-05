Мультсеріал розрахований на дітей у віці від 4 до 8 років.

У Данії розгорівся скандал через новий серіал про старого з найдовшим пенісом.

Про це повідомляє SVT.

Йдеться про жвавого старого Джона Діллерманда, у якого найдовший пеніс у світі. Серіал призначений для дітей у віці від чотирьох до восьми років.

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Серіал про Джона Діллерманда, у якого найдовший пеніс в світі, і, як співається у вступній пісні,"майже нічого не може з цим вдіяти". У серії пеніс Джона рухається вперед, коли йому потрібен довший поводок для собак, або коли сусідові потрібна допомога в піднятті прапора. Іноді він живе своїм життям, і тоді стає ніяково, наприклад, коли він краде морозиво у дитини.

Всього транслюватиметься 20 серій.

Реакція в соціальних мережах

Деякі батьки пишуть, що вони вражені недоречним змістом серіалу, деякі називають його порнографічним. Інші ж побоюються, що мультфільм стане інструментом для педофілів.

Інші пишуть, що їхні діти вважають серіал забавним, і саме дорослі надають Джону Діллерманду сексуального контексту.

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Переклад: Катерина Лиманська