У США 34-річний чоловік має намір судитися з лікарнею, після того, як йому зробили кесарів розтин.
Про це повідомляє World News Daily Report.
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Як повідомляється, Леслі Морган Уайт страждає ожирінням. Минулого тижня він зателефонував до служби порятунку, відчувши сильний біль у грудях.
Уайта доставили в медичний центр Сент-Метьюз, де його негайно перевели у відділення допомоги пологів і зробили анестезію.
"Мої геніталії ніхто не помітив?"- запитав Уайт, явно обурений всім тим, що сталося.
Чоловік стверджує, що після кесаревого розтину пройшло не менше півгодини, поки лікарі, нарешті, діагностували його болі в грудях як серцевий напад.
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