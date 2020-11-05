Лідер Радикальної партії Олег Ляшко, який не зумів потрапити до Верховної Ради на нещодавніх виборах, розповів про зйомки кліпу на свою пісню "Не відступай".
Про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24".
Ляшко стверджує, що ідея кліпу належить йому і назвав композицію "супер-піснею".
Читайте також"Нормально взяти дитину не можна?": Олега Ляшка розкритикували за фото з новонародженим сином (фото)
"Антон був там такий, мучив мене два дні, поки знімали. Шикарний пацан... Постановник, режисер з Донецька, донецький пацан, я вже потім узнав після цього. Ще раз побачили, що в Донецьку є прекрасні талановиті кадри", - розповів "радикал".
Кліп та пісня Ляшка: що відомо
- Нещодавно Ляшко вирішив повернутися до витоків і зняти новий кліп з усіма характерними йому атрибутами – вилами, жителями села і "скотиняками".
- У кліпі Ляшко грає роль жителя села, який одягає червоний плащ і йде рятувати світ. "Не відступай, бо в правді сила. Всіх скотиняк візьмем на вила. Не припиняй! Завжди йди до мети", - співає він у пісні.
Ляшко співає з вилами: відео
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram