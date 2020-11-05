Нещодавно Ляшко презентував кліп на свою пісню "Не відступай".

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко, який не зумів потрапити до Верховної Ради на нещодавніх виборах, розповів про зйомки кліпу на свою пісню "Не відступай".

Про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24".

Ляшко стверджує, що ідея кліпу належить йому і назвав композицію "супер-піснею".

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"Антон був там такий, мучив мене два дні, поки знімали. Шикарний пацан... Постановник, режисер з Донецька, донецький пацан, я вже потім узнав після цього. Ще раз побачили, що в Донецьку є прекрасні талановиті кадри", - розповів "радикал".

Кліп та пісня Ляшка: що відомо

Нещодавно Ляшко вирішив повернутися до витоків і зняти новий кліп з усіма характерними йому атрибутами – вилами, жителями села і "скотиняками".

У кліпі Ляшко грає роль жителя села, який одягає червоний плащ і йде рятувати світ. "Не відступай, бо в правді сила. Всіх скотиняк візьмем на вила. Не припиняй! Завжди йди до мети", - співає він у пісні.

Ляшко співає з вилами: відео

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Автор: УНІАН