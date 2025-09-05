Знайдено 240 мільйонів тонн 'нового літію': Китай побоюється конкуренції від цієї країни

Нове родовище марганцевих руд відкрили у несподіваному місті.

Звичним для світу гравцем у галузі видобутку відновлювальних металів є Китай. Але на світові ринки тепер виходить нова країна, де підтвердили наявність марганцевих руд у розмірі 240 млн тонн. Такий масштаб може повністю змінити баланс сил, пише видання eldiario24.com.

Марганцеві руди називають "новим літієм". Адже саме цей матеріал широко використовують в електромобільній галузі, але літій може невдовзі вичерпатися і йому шукатимуть заміну. Тому й зростає роль марганцю в виробництві електромобілей. На його базі створюють недорогі та надійні катоди для акумуляторів.

Тепер у центрі світової уваги опинилася Грузія. Адже в районі Чіатури підтверджені колосальні запаси марганцевої руди. За останніми оцінками, йдеться про 240 мільйонів тонн.

У цьому районі з початку 20 століття добувають марганцевий ооліт. Але точні розміри родовища досі не були підтверджені.

Видання нагадало, що Китай десятиліттями утримував монополію у сфері стратегічних ресурсів, однак тепер поява такого конкурента, як Грузія, викликає в нього занепокоєння. Також зазначається, що США та інші держави вже розглядають можливість партнерства з Тбілісі, аби зменшити залежність від Пекіна. Для самої Грузії це шанс перетворитися на ключового гравця у світовій енергетиці та стати безпечним альтернативним постачальником для Заходу.

Нагадаємо, що Бразилія фактично втратила доступ до одного з найбільших у світі покладів марганцю у шахті Azul. Там залишаються невикористаними близько 64 мільйонів тонн цього мінералу. Компанія пояснила це нестабільними цінами на марганцеву руду та дбанням про екологію регіону.

