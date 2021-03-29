На капоті власник раритетного авто розташував весь асортимент сільськогосподарської продукції - мішки з картоплею та цибулею, а також горщики з домашніми квітами.

У Чернівцях Лімузин Lincoln використовують як прилавок для продажу картоплі.

Фото рідкісного автомобіля опублікував у соціальній мережі Facebook користувач Дмитро Сав'юк.

На капоті власник раритетного авто розташував весь асортимент сільськогосподарської продукції - мішки з картоплею або цибулею, а також горщики з домашніми квітами.

Лімузин Lincoln Town Car 2 вироблявся в США підрозділом Lincoln-Mercury, що належить компанії Ford. Перші версії зійшли з конвеєра в 1981 році, і випускалися до початку 2010-х років.

Читайте такожНасаджала: продавець картоплі в Житомирі приїхала на базар на Rolls-Royce (фото)

Базовий "седан" подовжували за технологією "стретч", врізаючи в кузов середньої секції додаткові елементи салону.

Під капотом лімузина встановлювали 4,6-літровий, 8-циліндровий двигун, потужністю у 242 кінські сили.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко