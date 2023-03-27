Необдумане і поспішне рішення ліванського уряду породило справжній "часовий парадокс" в масштабах країни.

У Лівані почалася плутанина з часовими поясами після того, як уряд останньої миті вирішив відкласти перехід на літній час. Половина країни за звичкою перевела стрілки годинника, а друга половина залишилася на зимовому часі, пише The Guardian.

Зазначається, що спікер парламенту Набіх Беррі попросив прем'єр-міністра відкласти перехід на літній час. Причиною стало свято Рамадан, яке триватиме до 21 квітня. Беррі хотів, щоб мусульмани могли закінчувати суворий денний піст на годину раніше.

Уряд країни прислухався до цього прохання і скасував перехід на літній час – як мінімум до кінця Рамадану. Однак, оскільки рішення було ухвалено в останній момент, багато установ не встигли або не захотіли на нього відреагувати і перевели годинник в ніч на неділю, як це робиться завжди. В основному так вчинили приватні організації.

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Тепер жителі Лівану скаржаться на повну плутанину з часом, що призводить до "часових парадоксів".

"У мене була призначена зустріч на 8 ранку і заняття на 9 ранку, тепер вони будуть проходити одночасно", – розповіла журналістам громадянка Японії, що проживає в Лівані.

Рішення Уряду також спровокувало релігійні суперечки. Християни, яких в країні близько 30%, відмовилися виконувати рішення уряду, ухвалене в інтересах мусульманської більшості. Дехто почав жартувати, що тепер у Лівані є окремий "мусульманський час" і окремий "християнський час".

Але і деякі мусульмани теж не підтримали уряд, нагадавши, що постувати в Рамадан слід від світанку до заходу сонця, а не в залежності від часу на годиннику.

Перехід на літній час

Природним або нормальним є так званий "зимовий" поясний час. Однак у ряді країн світу практикується перехід на "літній час", який відрізняється на одну годину від нормального. Вважається, що перехід на літній час допомагає економити електроенергію в зв'язку зі зміщенням господарської активності на світлий час доби.

Однак у переходу на літній час є маса противників, які висловлюють обґрунтовані сумніви в економічній доцільності таких дій. Також є думки про шкоду для здоров'я таких "стрибків у часі".

У ніч на неділю, 26 березня, Україна і ще близько 70 країн світу вкотре перевели стрілки годинника на одну годину вперед, тим самим опинившись в "літньому часі".

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