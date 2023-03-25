26 березня о 03:00 за київським часом стрілки годинника в Україні будуть переведені на одну годину вперед.

26 березня, години відправлення та прибуття поїздів у квитках вказуватимуться вже з урахуванням переходу на літній час.

Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці".

"Цієї неділі разом з усією країною переходимо на літній час: 26 березня о 03:00 за київським часом стрілки годинника переводимо на одну годину вперед", – зазначили в "Укрзалізниці".

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В УЗ нагадали про те, що смартфони та інші сучасні гаджети переходять на новий час автоматично. Разом з тим, кнопкові телефони та механічні годинники доведеться переводити вручну.

"Час відправлення та прибуття поїздів у квитках 26 березня вказується вже з урахуванням переведення стрілок годинника, адже всі зміни "Укрзалізниця" внесла і погодила заздалегідь", – зазначає прес-служба.

Перехід на літній час

Перехід на зимовий і літній час двічі на рік застосовується приблизно в 70 країнах світу. Україна переводить годинники з 1981 року.

Перехід на літній час проводять щорічно в останню неділю березня. У 2023 році це 26 березня. Годинник переводять на одну годину.

Смартфони, розумні годинники та інша сучасна техніка переходять на новий час автоматично. "Кнопкові" телефони, а також механічні годинники потрібно переводити вручну.

У березні 2021 року Рада не змогла скасувати перехід на літній час.

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