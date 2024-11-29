Малим він вірив у теорію про плезіозавра.

Таємниця Лох-Неського чудовиська може пояснюватися дивним природним явищем, вважає засновник дослідницької групи Loch Ness Exploration Алан МакКенна.

Дослідник розповів Daily Mail, що за горби чудовська можна сприйняти піки "стоячих хвиль". Він зная на відео появу таких хвиль у місці, де річка зустрічається з озером у Форт-Августус (південно-західна частина Лох-Несс):

"Стояча хвиля виникає, коли дві хвилі від човна з однаковою частотою та амплітудою рухаються в протилежних напрямках по поверхні озера. Коли дві хвилі від човна нарешті зустрічаються і впливають одна на одну, це може призвести до утворення стоячої хвилі".

МакКенна зазначив, що необхідно враховувати розміри човна, напрямок його руху та поточну швидкість. Тепер він хоче зняти, як виглядатиме це явище у глибокому серці озера.

Чоловік каже, що в дитинстві беззаперечно вірив у теорію про плезіозавра, однак вона здається все більш малоймовірною, коли ти досліжуєш історію озера.

"Якщо в Лох-Нессі і є якісь невідомі тварини, то вони точно не грають за правилами. Це ідеальне середовище для сором'язливої тварини: 23 милі холодної темної води на глибині близько 750 футів. Ви можете плавати поруч з підводним човном на глибині 200 футів і навіть не помітити його прямо перед собою, настільки там темно", - зазначив він.

Озеро Лох-Несс

Нагадаємо, влітку минулого року Центр Лох-Несс та Loch Ness Exploration влаштували масштабні пошуки чудовиська. Тоді волонтерів просили фіксувати будь-яку природну поведінку на озері.

Існує багато теорій стосовно природи цього явища. У 2019 році група науковців дійшла висновку, що "Нессі" могла бути просто величезним вугром.

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