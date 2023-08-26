Сотні волонтерів та науковців, озброєних найсучаснішою апаратурою, шукають легендарного монстра з глибин.

У Шотландії оголосили наймасштабніші за півстоліття пошуки "лохнеського чудовиська". Майже 300 волонтерів зареєструвалися для участі в заході, повідомляє BBC.

Видання зазначає, що міф про чудовисько, яке буцімто живе в озері Лох-Несс, існує сотні років, але сучасне сприйняття міфічної істоти з’явилося 90 років тому. У квітні 1933 року менеджер готелю Олді Маккей сказала, що бачила в озері китоподібну істоту. Того року монстра бачили ще кілька разів, а в листопаді вперше сфотографували.

Масштабні пошуки легендарної істоти цими вихідними організував Центр Лох-Несс та волонтерська дослідницька група Loch Ness Exploration. У пошуках беруть участь човни з акустичним прослуховуючим обладнанням, волонтери-спостерігачі на берегах, дрони з інфрачервоними камерами і таке інше.

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Головною проблемою для пошуковців є величезні розміри озера: 36 км уздовжки при ширині близько 1,5 км та глибині подекуди понад 200 метрів.

"Ми шукаємо сплески на поверхні та просимо волонтерів записувати будь-яку природну поведінку на озері", – розповів Алан Маккенна з Loch Ness Exploration.

Він сказав, що озеро може обдурити очі та розум людей.

"Не кожна брижа чи хвиля є чудовиськом. Деякі з них можна пояснити, але є кілька, які не можна", — додав він.

Організатори заявили, що ця спроба стала найбільшим пошуком монстра відтоді, як Бюро розслідувань озера Лох-Несс провело дослідження в 1972 році. Були і пізніші спроби, але всі вони закінчились нічим.

У 2019 році вчені заявили, що за неодноразовими спостереженнями легендарного Лох-Неського чудовиська можуть стояти риби-вугри, які виросли до велетенських розмірів.

Дослідники з Нової Зеландії спробували каталогізувати всі живі види в озері, витягнувши ДНК із зразків води. Після аналізу вчені виключили наявність великих тварин, які нібито стоять за повідомленнями про монстра.

Не було знайдено жодних доказів існування в озері доісторичної морської рептилії під назвою плезіозавр або великої риби, такої як осетер.

Загадки у морі

Раніше УНІАН писав, що вчені розгадали таємницю загадкових дірок на морському дні. Минулого літа під час експедиції в холодних водах Берингового моря між Росією і Аляскою група вчених помітила загадкові отвори на морському дні. Отвори були занадто малі для морських їжаків і не підходили за формою для черв'яків, тож були загадкою. Тепер таємницю розкрито.

Також ми розповідали, що вченим вдалося пояснити, чому дельфіни-косатки нападають на невеликі човни у морі. Як з’ясувалося, справа зовсім не у тому, що тварини протестують проти забруднення океану.

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