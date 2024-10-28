Мало хто з тварин справді цілується так, як це роблять люди.

Культура людських поцілунків розвинулася з поведінки догляду, яка спостерігалася у предків людиноподібних мавп. Як повідомляє phys.org, такого висновку дійшли вчені з Університету Воріка. Результати їхнього дослідження "Еволюційне походження людських поцілунків" опублікувало видання Evolutionary Anthropology.

Науковці, зокрема, представили так звану "гіпотезу останнього поцілунку грумера".

"Шукаючи паралелі в нелюдському тваринному світі, важко знайти поведінку, яка відповідає формі та функції людського поцілунку. Багато тварин ласуються носом, але єдині тварини, які, як відомо, здатні цілуватися, — це наші найближчі еволюційні брати, шимпанзе та бонобо", - йдеться у статті.

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При цьому дослідники зазначають, що догляд є основним засобом встановлення та підтримки соціальних зв’язків у соціальних структурах людиноподібних мавп. Якщо ж припустити, що предки людиноподібних мавп займалися таким способом догляду, це було б фундаментальною частиною нашої ранньої культури.

"З плином часу і люди еволюціонувалиі тепер мають менше волосся на тілі, тож потреба в ретельному догляді зменшилася, що призвело до дедалі коротших сеансів догляду. І хоча потреба в цьому зникла, аспект соціального зв’язку залишається важливим", - пишуть автори.

Дослідники резюмують, що поцілунки служать символічним жестом, який сигналізує та зміцнює соціальні та родинні зв’язки. Хоча інші немавпоподібні примати займаються соціальними зв’язками, вони зовсім інші. Наведено приклад мавп-капуцинів, які демонструють свій соціальний зв’язок, засовуючи пальці в очі та ніздрі тих, кого вони люблять.

Поцілунки - останні новини

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