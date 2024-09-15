'Ми не думали, що це реально': вчені виявили новий вид ос, як із фільму жахів

Ці оси відкладають яйця у черево живих мух.

Вчені з Міссісіпі виявили новий вид ос, який відкладає яйця в живих мух, щоб дитинчата виривалися з їхніх животів, повідомляє Nature.

"У той час ми не думали, що це реально", - сказав провідний автор дослідження Логан Мур, біолог з Університету штату Міссісіпі.

Самки цього міжвидового інфільтрата, який отримав назву syntretus perlmani, розмножуються, забиваючи свій яйцеклад у черевце плодової мушки, щоб відкласти свої яйця.

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Потім із цього ембріона вилуплюється крихітна личинка з колючим хвостом, яка розвивається всередині ще живу муху впродовж приблизно 18 днів, а потім виривається збоку її черевця, викликаючи смертельний біль у животі.

"Щоб додати додатковий жаху, зазначимо, що муха зазвичай залишатиметься живою протягом кількох годин після цього", - сказав Мур.

Жахлива манера розмноження оси принесла їй порівняння з ксеноморфами в класичному науково-фантастичному фільмі жахів Рідлі Скотта "Чужий" 1979 року.

Perlmani, який є єдиним відомим видом ос, який заражає плодових мушок, був вперше виявлений минулого року на задньому дворі Міссісіпі вченими, які збирали тип плодової мушки під назвою drosophila affinis. Повідомляється, що вони перевіряли їх на наявність паразитичних черв’яків, які називаються нематодами.

Мур спочатку не міг повірити своїм очам, сказавши: "Якщо ви розберете тисячі мух, ви побачите деякі дивні речі".

Зібравши кілька личинок ос, його команда підтвердила їх ідентичність, виростивши їх у лабораторії та вивчивши їх ДНК. Дитинчата залишали тіла мух-інкубаторів і закопувалися в субстрат на 23 днів, перш ніж вийти на світ як повністю розвиненими. Подальші дослідження показали, що оси заразили й інші види плодових мушок.

Як повідомляв УНІАН, раніше учені під час дослідження дна Червоного моря виявили "басейни смерті" - таємничі ділянки, де не виживають жодні істоти.

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