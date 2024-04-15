Експерти радять проконсультуватися з дієтологом, аби знати скільки молока потрібно пити саме вам.

Часто можна почути, що молоко є корисним для організму людини, адже має багато переваг від здоров'я кісток до покращення настрою. Проте останніми роками молоко та молочні продукти набули репутації не дуже корисних продуктів для здоров'я, через що більшість людей перейшло на рослинні сорти. Однак дієтологи запевняють, що склянка молока щодня є корисною для багатьох людей. Про це пише The Parade.

"Молоко дуже багате на поживні речовини, і його можна вживати щодня як частину плану здорового харчування", - зазначила представник Академії харчування та дієтології Рахаф Аль Бочі.

Експерт додала, що молоко має кальцій, калій, магній, вітамін D, білок та багато інших поживних речовин. Тому якщо ви не маєте непереносимості лактози, алергії на молоко або ви не сидите на веганській дієті, тоді немає жодних причин уникати споживання молока кожного дня.

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Крім того, у Міністерстві сільського господарства США рекомендують дорослим вживати три порції молочних продуктів на день, а дітям - від двох до двох з половиною порцій щодня. Відомо, що одна чашка молока дорівнює одній порції.

За словами Аль Бочі, щодо цього питання краще проконсультуватися з лікарем-дієтологом, аби знати скільки молока ви повинні пити щодня та який тип цього продукту найкраще вам підійде.

Яке молоко є найкориснішим для здоров'я

Фахівці радять обирати знежирене, незбиране або 2% молоко. За словами дієтолога Крістін Кіркпатрік, такий вибір є особистим, адже заснований на дієтичних потребах та смакових уподобаннях людини.

До прикладу, незбиране молоко має більше жиру, тому його краще не вживати, якщо ви дотримуєтесь дієти з низьким вмістом жиру.

"Як і у випадку з будь-якою їжею, тут не існує універсального варіанту", - додала дієтолог.

Також дієтолог та нутриціолог Крістен Карлі зауважила, що при виборі молока варто читати етикетку, а особливо перевіряти вміст жирів, білків та цукру, і вже після цього купувати лише те, що відповідає вашим потребам.

Переваги молока

Відомо, що молоко сприяє здоров'ю кісток, адже містить кальцій, вітамін D, фосфор і білок, тобто всі поживні речовини, які підтримують гарний стан кісток. Також фахівці кажуть, що вітамін D допомагає організму засвоювати кальцій та фосфор, а дослідження показують, що він може зменшити й запалення в організмі.

За словами Кіркпатрік, молоко корисне для схуднення та контролю ваги. Воно має багато білка, який допоможе вам залишатися ситими, а вміст вуглеводів даватиме енергію на весь день, запевнила Аль Бочі.

Дослідження, яке було опубліковане в журналі Nutrients, показало, що учасники, які додавали молочні продукти до дієти з обмеженою кількістю калорій, втрачали більше ваги і жиру без втрати сухої м'язової маси порівняно з тими, хто сидів на контрольованій дієті.

Крім того, споживання молока пов'язують зі зниженням ризику погіршення когнітивних функцій. Дослідження, яке провели у 2021 році, показало, що щоденне споживання молока може знизити ризик хвороби Альцгеймера.

За словами Карлі, молоко також може підтримувати вашу імунну систему та загальне самопочуття, адже воно є гарним джерелом основних поживних речовин, таких як кальцій, вітамін D, вітамін А, калій та інших.

Водночас Аль Бочі стверджує, що молоко може покращувати настрій. За даними досліджень, збалансована дієта, яка містить молоко та молочні продукти, пов'язана з кращою якістю сну. Крім того, вітамін D може допомогти впоратися із симптомами депресії та тривоги.

Користь молочних продуктів

Раніше дієтологи розповіли, чи справді морозиво шкідливе для здоров'я, адже відомо, що воно містить багато цукру, калорій та інколи штучних домішок.

"Кулька морозива щовечора в контексті здорового харчування навряд чи зіпсує ваше здоров'я. Ба більше, морозиво є джерелом кальцію, магнію і B12, а також часто приносить задоволення і викликає ностальгію, що є важливими функціями їжі", - наголосила дієтологиня Едвіна Кларк.

Також повідомлялось, що багато поживних речовин, які є в молоці, можуть бути корисними для ваших нігтів, адже, за словами дієтологів, організму необхідний кальцій і білок, аби нігті не були тонкими, слабкими та ламкими, а вітамін D - щоб вони не лущилися й не тріскалися.

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