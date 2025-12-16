Ідею так званого "різдвяного перемир'я" запропонував канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відповів на запитання про те, як Росія ставиться до пропозиції України про різдвяне перемир'я.

За його словами, вона ставиться до такої ідеї негативно.

"Ми хочемо миру. Ми не хочемо перемир'я, щоб дати перепочинок Україні і підготуватися до продовження війни", - передають пропагандистські росЗМІ слова Пєскова.

Він заявив, що остання розмова між президентом РФ Володимиром Путіним і американським лідером Дональдом Трампом відбулася 16 жовтня.

"Ми хочемо зупинити цю війну, досягти наших цілей, забезпечити наші інтереси і гарантувати мир у Європі на майбутнє", - сказав Пєсков.

Спікер стверджує, що в Кремлі триває активна підготовка до прямої лінії Путіна, який "уже працює із запитаннями росіян".

Ідея про різдвяне перемир'я

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував ідею різдвяного перемир'я.

"Фрідріх Мерц дійсно запропонував Росії влаштувати перемир'я на Різдво. І ця ідея сьогодні була оголошена ним як офіційна, так і під час наших розмов. США підтримують цю ідею, я, як президент України, безумовно, теж її підтримую. Я вважаю, що енергетичне перемир'я нормальне, будь-яке", - сказав він.

Зеленський також підкреслив, що багато чого в цьому питанні залежить від політичної волі Росії.

