Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що останні контакти зі США щодо України "вселяють надію", що американці стали глибше розуміти позицію РФ.
Як пише Newsweek, в інтерв'ю "Держтелерадіо Ірану" він сказав, що США нібито погодилися з тим, що Україна не буде членом НАТО, а також пообіцяли посприяти передачі Росії окупованих територій.
"Зараз потрібно видалити ці першопричини, добре, що американці це зрозуміли. Вони чітко сказали, що ніякого НАТО бути не може. І вони чітко сказали, що ті землі, де століттями жили росіяни, повинні знову стати російськими", - заявив глава МЗС РФ.
Серед інших вимог РФ він назвав "відновлення прав" УПЦ і російської мови в Україні.
Він також заявив, що РФ "нема про що спілкуватися" з нинішнім європейським керівництвом" і що європейські країни "проігнорували всі шанси взяти участь у врегулюванні" війни в Україні.
Заяви РФ щодо питання мирного врегулювання
Раніше заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що Росія і Україна "на межі" укладення угоди про припинення війни, проте є умови, за якими Москва не піде на компроміс. Це стосується контролю над п'ятьма окупованими регіонами і присутності військ НАТО на території України.
Зі свого боку прес-секретар Дмитро Пєсков відкинув можливість різдвяного перемир'я.