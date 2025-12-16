Він також стверджує, що США нібито погодилися з тим, що Україна не буде членом НАТО.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що останні контакти зі США щодо України "вселяють надію", що американці стали глибше розуміти позицію РФ.

Як пише Newsweek, в інтерв'ю "Держтелерадіо Ірану" він сказав, що США нібито погодилися з тим, що Україна не буде членом НАТО, а також пообіцяли посприяти передачі Росії окупованих територій.

"Зараз потрібно видалити ці першопричини, добре, що американці це зрозуміли. Вони чітко сказали, що ніякого НАТО бути не може. І вони чітко сказали, що ті землі, де століттями жили росіяни, повинні знову стати російськими", - заявив глава МЗС РФ.

Відео дня

Серед інших вимог РФ він назвав "відновлення прав" УПЦ і російської мови в Україні.

Він також заявив, що РФ "нема про що спілкуватися" з нинішнім європейським керівництвом" і що європейські країни "проігнорували всі шанси взяти участь у врегулюванні" війни в Україні.

Заяви РФ щодо питання мирного врегулювання

Раніше заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що Росія і Україна "на межі" укладення угоди про припинення війни, проте є умови, за якими Москва не піде на компроміс. Це стосується контролю над п'ятьма окупованими регіонами і присутності військ НАТО на території України.

Зі свого боку прес-секретар Дмитро Пєсков відкинув можливість різдвяного перемир'я.

Вас також можуть зацікавити новини: