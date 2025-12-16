Вартість страв буде дорожчою, ніж рік тому, але не набагато.

Святковий стіл на Новий 2026 рік обійдеться українцям у 3980 гривень, що на 10,7% дорожче, ніж в минулому році.

Про це повідомляє директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко.

Науковці порахували вартість новорічного столу 31 грудня за середніми цінами торговельних мереж станом на середину грудня.

Відео дня

Новорічне меню складається з традиційних святкових страв і розраховане на родину з чотирьох осіб. Воно включає салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої та шампанське.

Салат "Олів’є", який у багатьох українців традиційно асоціюється з Новим роком, обійдеться у 406,87 гривні за 3 кілограми продуктів. Це на 5,8 % більше, ніж при святкуванні Нового 2025 року.

Класичний "Оселедець під шубою" подорожчав ще менше – лише на 4%. Його вартість становить 174,83 гривні за трохи більше, ніж 1,5 кілограми продуктів.

А от м’ясні страви та нарізка за рік подорожчали суттєвіше – на 23%. За майже 3 кілограми продуктів, серед яких ковбаса, бекон, свинячий биток та куряче філе, доведеться віддати 1269 гривень. Найбільше з цього переліку здорожчала курятина (+40%).

Оселедець в чистому вигляді, а не як складова частина салату, коштуватиме 135 гривень за півкіло філе (+13,4%).

Порадують українців ціни на овочі та фрукти. Овочі, які також є інгредієнтами для салатів, на столі "потягнуть" на 473 гривні (-5%). Це картопля, гриби, солодкий перець, свіжі огірки та помідори. Фрукти здешевшали ще сильніше (-22%). За мандарини, банани та один лимон заплатимо 200 гривень.

Алкогольні напої до святкового столу обійдуться у 278 грн за 0,5 л бренді (+6%) та 239 грн за 0,75 л шампанського (+14%). Безалкогольні напої здорожчали найбільше (+34%) і коштуватимуть 149 грн. Кілограм шоколадних цукерок можна купити за 326 грн (+16%).

Додатково делікатеси до новорічного столу, такі як баночка червоної ікри (100 г) та 180 г червоної риби, обійдуться в 469 грн та 344 грн відповідно. Отже, з цими продуктами вартість святкового столу 31 грудня в більш заможному варіанті складе 4793 грн (+10,6%).

Нагадаємо, що цей Новий рік Україна відзначатиме в умовах воєнного стану вже четвертий рік поспіль.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Новорічний стіл в цьому році обійдеться українцям майже втричі дорожче, аніж різдвяна вечеря (1374 гривні). Це пояснюється тим, що на Різдво більшість страв мають бути пісними.

Варто відзначити, що у минулому році новорічне меню коштувало 3594 гривні і здорожчало набагато сильніше у порівнянні з 2024 роком – на 20-25%.

Вас також можуть зацікавити новини: