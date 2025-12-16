Заступник міністра енергетики Микола Колісник зазначив, що аварійно-відновлювальні роботи на Донеччині вже розпочато.

Росія вчергове вдарила по енергетиці Донецької області. В результаті атаки сотні тисяч споживачів залишилися без світла.

Про це повідомив на брифінгу заступник міністра енергетики Микола Колісник.

Він зазначив, що аварійно-відновлювальні роботи вже розпочато, однак зауважив, що ремонти на прифронтових територіях ускладнені постійними обстрілами. Заступник міністра додав, що складна ситуація зі світлом залишається і в Одеській області.

Відео дня

"В Одеській області електропостачання вже відновлено для понад 334 тисяч споживачів, водночас без світла залишаються 278 тисяч абонентів. На Донеччині без електропостачання залишаються 427 тисяч споживачів", - зауважив Колісник.

За його словами, через складну ситуацію, зумовлену наслідками попередніх обстрілів, уранці застосовуються аварійні відключення на Харківщині.

Як уточнили в Харківобленерго, станом на 10:50 в Харківській області застосовуються графіки аварійних відключень. Водночас паралельно продовжують діяти і графіки погодинних відключень.

Відключення світла в Україні - останні новини

Росія продовжує систематичні атаки української енергетики. В ніч з 5 на 6 грудня ворог завдав удару по енергетичних об’єктах восьми областей. Внаслідок атаки споживачі в Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях тимчасово залишалися без електропостачання.

Через наслідки масованих атак ворога енергетики змушені застосовувати графіки погодинних відключень. За словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, графіки погодинних відключень в Києві одні з найтриваліших в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: