Потрібно ще кілька днів на узгодження пропозицій, повідомив президент.

Пропозиції щодо мирної угоди можуть бути остаточно узгоджені протягом кількох днів, після чого американські посланці представлять їх Кремлю. Про це заявив президент України Володимир Зеленський журналістам, пише Associated Press.

За словами Зеленського, проєкт мирного плану, обговорений зі США під час переговорів у Берліні, є "дуже практичним". Однак він застеріг, що деякі ключові питання, наприклад щодо окупованих українських територій, залишаються невирішеними.

Як зазначило видання, мирні зусилля під керівництвом США набирають обертів, але президент Росії Володимир Путін може не погодитися з певними пропозиціями, висунутими Вашингтоном, Києвом та Західною Європою, зокрема з гарантіями безпеки для України після війни.

Відео дня

"Американці намагаються знайти компроміс. Вони пропонують "вільну економічну зону" (на Донбасі). І я хочу ще раз наголосити: "вільна економічна зона" не означає під контролем Російської Федерації", - сказав Зеленський перед візитом до Нідерландів у вівторок.

Він додав, що якщо Путін відхилить пропозиції, Київ очікує посилення тиску Заходу на Москву та додаткову військову підтримку для України.

Чи приведуть мирні переговори до закінчення війни

Як повідомляв раніше УНІАН, мирні переговори в Берліні не приведуть до швидкого завершення війни. The Telegraph зауважило, що поки це свого роду човникова дипломатія, де Україна та її європейські союзники перебувають з одного боку, а Росія - з іншого. Після цього американські переговорники повернуть пропозицію Росії, але абсолютно неясно, чи підпише Кремль мирну угоду на цьому етапі.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Кремль не погодиться на запропоновані Україні гарантії безпеки. Вони дійшли такого висновку на підставі того, що і раніше Кремль "послідовно заявляв, що відхилить будь-які мирні угоди, які пропонують надійні гарантії безпеки для України".

Заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков заявив, що Росія готова до мирної угоди, але не піде на компроміс щодо "п'яти територій". Він повторив давні вимоги Москви щодо територій, які Київ вважає неприйнятними в рамках будь-якої мирної угоди. Серед них - контроль Росії над Кримом, окупованим 2014 року, і чотирма іншими частково окупованими територіями - Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською.

Вас також можуть зацікавити новини: