РФ на окупованому півострові намагається підтримувати ретельну оборону, у тому числі Керченського мосту.

Днями у Криму бійці ГУР Міноборони успішно уразили дві російські дороговартісні радіолокаційні системи — РЛС 55Ж6М "Нєбо-М" та заховану в купол РЛС 64Н6Е – таким чином, знищуються "очі" ворожої ППО. Про це в ефірі телемарафону заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Це класика, насправді. Якщо ви хочете працювати по ворожій території, а Крим, на жаль, зараз окупований і фактично є ворожим тилом, потрібно в першу чергу позбавити ворога можливості відбивати повітряні атаки. Для цього необов’язково шукати ці пускові, знищувати їх. Це, звісно, завжди виглядає дуже красиво, але такі пускові без засобів огляду, без радіолокаційних засобів, в принципі ні на що не здатні", - сказав Плетенчук.

За його словами, саме тому треба знищувати РЛС, і це у Криму відбувається періодично – це "перманентний процес", тобто стоїть у ЗСУ на потоці. Після чергового ураження, додав речник, ворог намагається відновити уражені комплекси ППО, для цього росіянам доводиться оголити захист у деяких інших місцях. Проте саме на окупованому півострові вони намагаються підтримувати ретельну оборону, у тому числі незаконно побудованого Керченського (Кримського) мосту.

"Вони максимум уваги приділяють сакральному для них об’єкту. Це й перепускний режим, і протидиверсійна оборона – з води, повітря. Фактично все, що вони мають, там використовують", - зазначив представник ВМС України.

За його словами, оборону мосту забезпечує й підрозділ Росгвардії, який "вважає себе моряками", й представники хімічних підрозділів, залучено різноманітне ППО, поліція тощо.

"Періодично з’являються якісь заборони. То буси неможна заганяти перероблені (на міст – УНІАН), то електрокари з гібридами. Іноді мова про вантажівки йде… Виникає питання – навіщо він взагалі потрібен? Заліницею вони давно не можуть перевозити, не ризикують перевозити важливі для них вантажі, такі як паливно-мастильні матеріали та важка броньована техніка – для цього вони суходол на окупованих територіях використовують", - розповів військовий.

Тим не менш, за його словами, міст все ще стоїть, але ВМС зроблять все для того, "щоб він там не затримався назавжди".

Удари ЗСУ по Криму

Як писав УНІАН, нещодавно у тимчасово окупованому Криму Сили оборони України спалили дороговартісні цілі РФ - транспортний літак Ан-26 та дві радіолокаційні станції.

Зокрема, 10-11 грудня, коли загарбники готувались до зльоту на багатоцільовому військово-транспортному літаку Ан-26, його вдалося уразити. Також "Примари" ГУР успішно уразили дві дороговартісні радіолокаційні системи — РЛС 55Ж6М "Нєбо-М" та заховану в купол РЛС 64Н6Е, яка слугувала "очима" ворожим комплексам С-300/С-400.

