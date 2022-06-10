Вторговані кошти обіцяють відправити на підтримку Збройних сил України.

У Львові виставили на продаж миску, з якої пив знаменитий пес-сапер Патрон.

Оголошення про продаж з'явилося на сайті OLX.ua.

Вартість миски користувач, який назвався Анатолієм, вказав 15 000 тисяч гривень, додавши, що можлива договірна ціна. Вторговані кошти він обіцяє відправити Збройним силам України.

"Миска з кафе, в якому перебував Патрон зі своєю сім'єю у Львові, гроші підуть на підтримку ЗСУ. Тільки дзвінки. Продаж за дозволом власників", - йдеться в оголошенні.

1 червня в День захисту дітей зірка соцмереж Патрон справді побував у Львівській області, де серед іншого зустрівся з дітьми.

Нагадаємо, дворічний Патрон - талісман Чернігівського загону саперів - разом з колегами по службі вишуковує і нейтралізує загрози вибухів. Собака шукає міни та рятує людей разом з Чернігівським піротехнікам з державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Раніше УНІАН показав один день з життя відомого пса-сапера.

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