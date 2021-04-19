Рано вранці 19 квітня в Дніпрі кілька підлітків вирішили розважитися і скинули прокатний електросамокат в річку.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції в Дніпропетровській області.
Інцидент стався близько 5 ранку на Січеславській набережній: поліцію викликала очевидиця, а самокат із річки діставав водний патруль.
Підлітків знайшли недалеко від місця події, їх було п'ятеро - двоє 13-річних дівчаток, двоє хлопців 14 і 15 років, а також 21-річний чоловік. Вони розповіли, що скинули самокат для розваги, співробітники поліції викликали батьків хуліганів.
Пізніше з'ясувалося, що мобільний телефон однієї з дівчат знаходиться в розшуку, його вкрали близько півроку тому.
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