Мешканка Великої Британії не склала вступні іспити і понад рік робила вигляд, що навчається в Оксфордському університеті.
Про це повідомляє видання The Mirror.
Продавчиня одягу на торговій платформі Depop опублікувала в Instagram-акаунті Depop Drama листування з покупницею, яка благала безкоштовно віддати їй толстовку з логотипом Оксфордського університету.
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У повідомленні дівчина зізналася, що рік тому провалила іспити і весь цей час брехала своїм суворим батькам, що є студенткою Оксфорда. За її словами, вона витратила всі гроші на підручники, які справжнім студентам видають у бібліотеці. Тому дівчина і попросила, щоб їй подарували толстовку з логотипом Оксфорда.
"Минув рік, а вони все ще думають, що я ходжу в університет. Я думаю, ця кофта додасть переконливості моїй історії. Я знаю, що це нахабне прохання - віддати мені її безкоштовно, але я на мілині, тому що всі гроші пішли на книги. Допоможете дівчині?» - говорилося в повідомленні.
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