Учені випадково знайшли підводний острів, повний рідкоземельних елементів

За острів уже почалася боротьба, хоча поки що ні в кого немає прав на видобуток корисних копалин посеред океану.

У Південній Атлантиці виявлено плато, яке колись було островом посеред океану. Як ідеться у статті Popular Mechanics, підводний острів багатий на залізомарганцеві руди, які містять цінні метали - нікель, кобальт та ітрій.

Підводний острів є частиною затопленого вулканічного плато Ріо-Гранде-Райз, розташованого на відстані приблизно 1300 кілометрів від узбережжя Бразилії. Починаючи з 2018 року плато досліджували бразильські та британські вчені. Вони виявили там залишки червоної глини, характерної для ґрунтів Латинської Америки. Це може бути доказом того, що підводна частина океану колись була островом.

Також учені впевнені, що на Ріо-Гранде-Райз сконцентровані вкрай цінні рідкоземельні елементи. Залізомарганцеві сполуки підводного острова містять високі концентрації кобальту, нікелю та літію. Також вони багаті на рідкоземельні елементи, такі як сріблясто-білий метал ітрій. Ці елементи необхідні для розвитку аерокосмічної галузі, оборонної сфери та технологічних компаній. Літій, наприклад, критично важливий у виробництві акумуляторів. А ітрій використовується як добавка для підвищення міцності алюмінієвих і магнієвих сплавів для аерокосмічної, оборонної, автомобільної та будівельної промисловості. Ітрій також використовується для виготовлення надпровідників, лазерів, які можуть різати метал, світлодіодних ламп і скла для об'єктивів камер.

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Обмеження на видобуток у морі

Однак, поки що немає відповіді на питання: кому належать приховані під водою ресурси. Фактично, плато розташоване в нейтральних водах, а геологічні роботи на морському дні обмежує Конвенція ООН з морського права. Економічна зона, в якій та чи інша країна може проводити видобуток корисних копалин, становить 370 кілометрів. Але якщо буде доведено, що частина плато Ріо-Гранде-Райз колись була островом і з'єднується з континентом шельфом, то питання про право власності може бути переглянуте.

Цінності відкриттю додає загострення боротьби за рідкоземельні елементи. Переважна частина розвіданих елементів знаходиться в Китаї - країна контролює до 70 відсотків світової індустрії. А починаючи з квітня Китай обмежив експорт деяких з них, включно з ітрієм. У такій обстановці бразильський уряд прагне зміцнити свої права на новопридбаний підводний острів, розширити свої морські кордони і використовувати мінеральні ресурси Ріо-Гранде-Райз.

США готуються освоювати видобуток рідкісних елементів на Місяці

Як писав УНІАН, американці створили машину для видобутку на Місяці рідкісної речовини - гелію-3. Прототип машини вирізняється високою надійністю. Очікується, що апарат зможе обробляти приблизно 100 тонн місячного реголіту на годину. З нього потім планується виділяти гелій-3 - можливе джерело енергії. Хоча поки що й неясно, скільки коштуватиме його доставка на Землю.

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