У Колумбії відкрили величезні родовища срібла та золота, які можуть змінити галузь

Вміст дорогоцінних металів перевищує звичайні показники в десятки разів.

На проєкті Santa Anna в Колумбії починають розробляти надзвичайно багате родовище срібла та золота. Про це пише Earth.com.

З посиланням на повідомлення компанії Outcrop Silver & Gold, видання зазначило, що родовище Morena має надзвичайно щільний вміст дорогоцінних металів. Дослідники встановили, що руда містить біля 1877 грамів срібла на тонну та 4,26 грама золота на тонну. Це надзвичайно високі показники, адже типові вмісти можуть бути нижче 100 грамів срібла на тонну або кількох грамів золота. І навіть при таких показниках родовища вигідно продовжувати розробляти. А жила Morena може дати поштовх до переосмислення правил добичі золота та срібла.

Для проєкту Santa Anna це вже шосте високоякісне родовище. Геологія відіграє значну роль у подальшому успіху буріння в цьому районі. Жила Morena має зручні для видобутку кути простягання від 220 до 230 градусів та падіння від 45 до 75 градусів.

Додамо, що проєкт Santa Anna розташований в історичному районі Марікіта, де записи про гірничодобувну промисловість датуються щонайменше 1585 роком. Архівні матеріали зображують активні розробки на місцевих шахтах протягом дев'ятнадцятого століття, що підкреслює давню традицію гірничої справи в цьому районі.

У районі знаходяться епітермальні срібні та золоті жили - це тип родовищ, відомий вузькими жилами, але з дуже високими вмістами руди та сильним структурним контролем.

