Неймовірно багате родовище золота знайдено на території південно-американської країни Суринам, яка останнім часом переживає економічний бум через знайдені поклади нафти та інших цінних ресурсів. Про це пише Earth.com.

Так, під час геологорозвідувальних робіт буріння однієї свердловини на ділянці Maria Geralda дало вражаючий результат: у керні зафіксовано 22,5 метра породи із вмістом золота 11,88 грамів на тону. Родовища такого масштабу і щільності є величезною рідкістю.

У галузі вважається, що вміст золота більше 10 грамів на тону – це багате родовище, а умовною нормою є родовища із вмістом золота від 1 до 10 г/т. Але на ділянці Maria Geralda спостерігається не лише високий вміст золота в породі, але й значна ширина самої жили.

Оскільки на практиці небагато родовищ дають золота більше 2 г/т, жила з майже 12 г/т кардинально змінює економіку проекту: менше порожньої породи для рекультивації та вищий потенціал глибини кар’єру. Довгі ділянки нижчого вмісту під головною жилою можуть свідчити про наявність кількох пластів.

Для держави Суринам ця знахідка є важливою, але не змінює економічну ситуацію, бо останнім часом гірничодобувна та нафтова галузі тут і так розвиваються швидкими темпами, формуючи близько 60% ВВП та 90% експортної виручки.

Втім, джунглі Суринаму з опадами понад 4 000 мм на рік ускладнюють будь-які гірничо-видобувні роботи та потребують суворого екологічного контролю. Держава поступово вдосконалює норми, балансуючи розвиток із збереженням біорізноманіття та прав корінних народів.

