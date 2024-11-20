Експерт з кімнатних рослин назвав поширені помилки.

Хоча кімнатні рослини, включаючи орхідеї, перебувають у стані спокою протягом зимових місяців, вони все одно потребують багато догляду. Щоб допомогти кімнатній рослині пережити холодну погоду, експерти поділилися деякими помилками, яких слід уникати. Про це пише Express.

Орхідеї мають репутацію складних у догляді, але вони просто потребують іншого виду догляду - наприклад, підживлення протягом періоду спокою.

За словами експертів, недостатня кількість сонячного світла є лише однією з багатьох помилок, які вбивають орхідеї.

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"Як і для всіх рослин, сонячне світло має важливе значення для того, щоб ваша орхідея могла перетворювати світло в енергію та, у свою чергу, сприяти гарному цвітінню орхідеї. Більшість орхідей квітнуть при яскравому, але непрямому сонячному світлі, тому підвіконня, що виходять на схід або захід, є ідеальним протягом більшої частини року", - йдеться у статті.

Також зазначається, що якщо орхідею залишити під прямими сонячними променями, її ніжні квітки можуть зазнати опіків. На думку експертів, їх також не слід залишати у вологому ґрунті, тому що вони в кінцевому підсумку загинуть, а, отже, ретельний полив є обов’язковим:

"Щоб запобігти надмірному або недостатньому поливу, завжди спочатку перевіряйте вологість компосту. ... В ідеалі варто полити її, коли суміш у горщику майже висохне, але не повністю".

Фахівці також радять оприскувати орхідею, щоб підвищити вологість.

"Але будьте обережні, не надто заливайте листя та не залишайте їх вологими, оскільки це може призвести до появи цвілі, грибка та гнилі листя", - радять експерти.

Окрім поливу, орхідеї необхідно підживлювати протягом року, їм потрібна унікальна суміш азоту, фосфору та калію для оптимального росту.

Експерти рекомендують спеціальне добриво, яке може забезпечити кімнатну рослину всіма поживними речовинами.

"Орхідеї слід пересаджувати щороку, щоб вони могли продовжувати цвісти, однак багато хто не робить цього роками. Якщо коріння здається тугим і заплутаним або ви помітили біле коріння, що росте з горщика, можливо, настав час пересадити рослину. Ще одна ознака того, що вашій орхідеї може знадобитися пересадка, - це те, що її коріння починає гнити або здається м’яким і коричневим", - радять експерти.

Інші корисні поради з догляду за рослинами

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