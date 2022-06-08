Чергову постановку "кадирівців" викрити вкрай легко.

"Кадирівці" вкотре продемонстрували свою вправність у створенні постановочних роликів нібито з передової.

Черговий такий ролик з'явився у мережі.

На кадрах кілька "кадирівців" крокують вдовж кущів та імітують стрілецький бій. При цьому не чути пострілів у відповідь, та й "кадирівці" навряд чи їх чекали, оскільки деякі тіктокери навіть не вдягнули бронежилет та каску.

Для антуражу один з "кадирівців" постійно кричав "Ахмат - сила", а інші розстрілювали невидимих ворогів у кущах, навіть не заглядаючи у приціл.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в СБУ показали, як насправді воюють "кадирівці". У телефоні одного з бойовиків знайшли відео, на яких окупанти танцюють під автоматні черги і стріляють по деревах, імітуючи серйозний бій.

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