Місцева влада планує з місця розкопок зробити туристичний об'єкт і організувати екскурсії.

У центрі французького міста Бордо під час археологічних розкопок знайшли дев’ять саркофагів віком близько 1300 років.

Як пише Le Figaro, саркофаги знайшли під час реконструкції місцевої площі Ренодель. Вони належать добі Меровінгів і були захоронені у період з V до VIII ст н.е.

На площі ще знайшли близько 30 поховань пізніших періодів – від XI до XVII ст н.е.

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"У Середньовіччі кладовища розбивали біля церков, тому це очікувані знахідки, оскільки поруч церква Святого Хреста. Але ми не знали, на скільки велике це кладовище", – прокоментувала керівниця розкопок Каміль Ванов.

Місцева влада планує з місця розкопок зробити туристичний об'єкт і організувати екскурсії.

Новини про археологічні розкопки

Археологи виявили, можливо, найбільш ранній у світі відомий рунічний камінь, повідомляють у дослідженні.

Руни - це букви алфавітного письма, яке використовували для запису германських мов до прийняття латинського алфавіту.

Розвиток рунічного письма і практики нанесення рун на каміння важко простежити, особливо тому, що написи на рунічних каменях рідко трапляються в оригінальному або датованому контексті.

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