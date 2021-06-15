Загалом під стеження за чотири роки потрапили близько 400 людей.

Найбільший у світі роздрібний продавець меблів IKEA виплатить мільйон євро штрафу співробітникам за те, що роками шпигував за ними.

Таку постанову прийняв французький суд, розповідається у сюжеті ТСН.

Мова йде про кілька магазинів у Франції, де менеджери творчо підходили до роботи з кадрами: перевіряли усе аж до банківських рахунків, винаймали навіть окремих співробітників із завданням доповідати про колег, співпрацювали з детективною компанією, якій зі свого боку зливала інформацію поліція.

Загалом під стеження за чотири роки потрапили близько 400 людей.

Мережа IKEA: що про неї відомо

У травні 2020 року IKEA запустила в Україні інтернет-продаж своєї продукції.

У 2019 році IKEA підписала договір на відкриття магазину площею близько 6 тисяч квадратних метрів в ТРЦ Blockbuster у Києві. В цілому IKEA намагалася зайти на український ринок упродовж 15 років. Спочатку компанія хотіла відкрити магазин в Україні у 2005 році, потім - у 2007 і 2008 роках.

Довідка УНІАН. Найбільша у світі торговельна мережа з продажу меблів і товарів для дому IKEA була створена в Швеції в 1943 році. На цей час загальна кількість магазинів групи IKEA з урахуванням франшиз становить 403 одиниці в 49 країнах світу. У Києві компанія має три пункти видачі продукції.

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Автор: Олег Давигора