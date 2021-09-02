Незвичайна поведінка морських мешканців потрапила на камеру.

Рідкісне природне явище спостерігали в Хорватії, де нещодавно вирували лісові пожежі. Ціла зграя блакитних тунців стрибала дуже близько до берега.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Шоковані настільки незвичайною поведінкою морських мешканців люди знімали імпровізоване "шоу" на свої телефони. На думку експертів, швидше за все, риба підпливла так близько до берега, щоб пополювати.

Водночас в Аргентині відпочивальники спостерігали інше рідкісне явище. Жінка перебувала на дошці для плавання, коли до неї підплив кит й став акуратно підштовхувати дошку плавником.

У свою чергу зоологи відзначили, що почався сезон міграції китів, тому їх часто можна побачити біля берега, але підпливати до них близько не рекомендують.

Як раніше повідомляв УНІАН, з кінця серпня у Нідерландах викинуло на берег туші десятків морських свиней, однак причина такого феномена незрозуміла.

Морські свині належать до сімейства морських ссавців парвотряда зубатих китів і схожі на дельфінів. Поки невідомо, що стало причиною загибелі морських свиней. Передбачається, що якусь роль могла зіграти діяльність людей у Ваттовому морі.

Автор: Анастасія Горбачова