За словами очевидців, усе завершилося добре.

У Карпатах відпочивальники плавали у відкритому басейні, коли до них раптом застрибнула корова.

Відео курйозу опублікувала очевидиця Олександра Стасюк на своїй сторінці у Facebook.

На кадрах видно, що корова стояла біля краю води та вирішила лівою передньою ногою ступити на неї, але мало не впала. Проте вже за секунду, ледве втримавши рівновагу, тварина просто застрибнула в басейн. Виглядало все так, ніби корова спочатку перевірила воду, а потім вирішила скупатися.

За словами очевидиці, тварина гуляла сама по собі, а ця історія обійшлася без жертв.

"Усе завершилося добре. Корова вийшла сходами і пішла гуляти далі", - розповіла жінка.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова