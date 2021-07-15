Правоохоронці збирають всі матеріали і будуть встановлювати особи хуліганів.

Власник припаркованого у Києві автомобіля, який розбили і "прикрасили" відрізаною коров'ячою головою, виявилася жінка.

Про це сайту "Сегодня" розповіли в поліції Києва.

"Було встановлено, що власник автомобіля не чоловік, а жінка. Вона ж звернулася за допомогою в поліцію. Всю отриману інформацію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом хуліганських дій", - розповіли в поліції.

Правоохоронці збирають всі матеріали і будуть встановлювати особи хуліганів. Там сумніваються, що коров'яча голова – це якийсь чаклунський атрибут.

"Жінка, якій належить автомобіль, каже, що раніше у неї ні з ким конфліктів не було. Вона навіть не може припустити, хто б міг так поглумитися над її автомобілем. З салону, до речі, нічого не пропало. Можливо так пожартували підлітки, а голову притягли з якої-небудь бійні. Все це будуть встановлювати слідчі", – додають в поліції Дніпровського району столиці.

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Як швидко вони встановлять всі деталі, поки невідомо. У місці, де був припаркований автомобіль, немає камер відеоспостереження, що явно ускладнить розслідування даного інциденту.

Коров'яча голова - що відомо про моторошний інцидент

Інцидент стався біля будинку №56 на вулиці Каховській. Припаркованому там Toyota RAV4 розбили вікна і прокололи колеса. Величезну голову корови невідомі поклали зліва на даху.

"За що таку жесть можна було зробити?"- прокоментував автор публікації.

На місце виїжджала слідчо-оперативна група.

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Автор: Денис Прядко