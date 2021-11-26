Користувачі соцмереж жартома припустили, що таким чином хтось вирішив скупитися в чорну п'ятницю.

У Києві на вулиці Берковецькій на парковці біля ТРЦ LavinaMall раптово приземлився гелікоптер.

Очевидці зняли транспортний засіб на відео. Ролик опублікував "Київ Оперативний". На кадрах видно, що вертоліт "припаркувався" поруч зі звичайними автомобілями.

"Нічого собі! Це що за гвинтокрил такий сів на паркувальний майданчик ТРЦ LavinaMall? Так взагалі можна?"- Йдеться в підписі до відео.

У коментарях користувачі жартома припустили, що таким чином хтось вирішив прилетіти скупитися в чорну п'ятницю, а також висміяли заплановане підвищення вартості проїзду у громадському транспорті столиці: "На громадському скоро буде дорого, тому такий транспорт, мабуть, дешевше".

Читайте такожОдружена сама з собою модель розлучилася, зустрівши "когось особливого"Деякі коментатори стверджували, що вертоліт може належати власнику "Епіцентру", чий офіс нібито розташовано неподалік. У Департаменті муніципальної безпеки повідомили "Сьогодні", що їм нічого невідомо про посадку гелікоптера.

"Так сідати не можна", - сказали в департаменті.

Однак у поліції Києва прояснили ситуацію. З'ясувалося, що вертоліт перевозив до лікарні хвору людину, і йому довелося зробити екстрену посадку.

"Здійснювалося авіаперевезення хворого. На лінію 102 надійшло повідомлення, що в цьому місці через 20 хвилин приземлиться вертоліт, який перевозить хвору людину. Попросили сприяння", - повідомили правоохоронці журналістам.

Кого саме транспортували таким способом і чому гелікоптер приземлився саме біля торгового центру, поки невідомо. Про приналежність транспорту в поліції теж не говорять.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Канаді вертоліт, що раптово приземлився, здивував жителів сільського муніципалітету Тісдейл провінції Саскачеван. Виявилося, що жінка посадила вертоліт на шкільній парковці, щоб купити морозиво.

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Автор: Катерина Комолова