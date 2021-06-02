Пенсіонера визнали винним у розповсюджені порнографії і призначили рік умовного покарання.

У Львові 69-річноний пенсіонер відправляв листи з нецензурними словами та порнографічними зображеннями у Сихівську районну адміністрацію у Львові та у Вищу кваліфікаційну дисциплінарну комісію адвокатури.

Пенсіонера визнали винним у розповсюджені порнографії і призначили рік умовного покарання, повідомляє видання zaxid.net.

У жовтні 2020 року чоловік надіслав чотири листи у Вищу кваліфікаційну дисциплінарну комісію адвокатури: до листів він прикріпив порнографічні зображення, які знайшов в інтернеті. При цьому у судовому вироку не вказано, про що саме писав чоловік у своїх листах, і з якою метою він це робив.

Також вказується, що підозрюваний надіслав три листи з матюками та порнографічними картинками у Сихівську районну адміністрацію.

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину: його засудили до трьох років позбавлення волі, замінивши вирок одним роком умовного терміну.

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Автор: Олег Давигора