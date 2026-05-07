У США знайшли поклади металу вартістю $65 млрд: ресурс компенсує 328 років імпорту

В агентстві пояснюють, що через екстремальну температуру та тиск під час появи гір глибинні породи розплавилися.

Під Аппалачськими горами у США виявили гігантське родовище літію, вартість якого оцінюють у приголомшливі 64,4 мільярда доларів, пише IDR.

Зазначається, що знайдений ресурс може замінити понад три століття імпорту літію. На сьогодні США закуповують майже половину цього металу за кордоном. А він є критично важливим для виробництва акумуляторів для смартфонів, ноутбуків та електромобілів.

За даними Геологічної служби США, гірський масив містить близько 2,5 метричних тонн літію. Основна концентрація мінералу зосереджена у 18 районах, зокрема в Північній та Південній Кароліні, Мені та Нью-Гемпширі. Для пошуку вчені використовували геологічні карти, геохімічні проби та симуляції.

Директор компанії USGS Нед Мамула прямо заявив, що це відкриття є "значним внеском у безпеку мінералів США в час, коли світовий попит на літій стрімко зростає".

Масштаб знахідки важко осягнути. За словами чиновників, цього родовища вистачило б для:

Виробництва 1,6 мільйона величезних промислових акумуляторів;

Живлення 130 мільйонів електромобілів;

Роботи 180 мільярдів ноутбуків протягом тисячі років;

Створення 500 мільярдів мобільних телефонів (це по 60 гаджетів на кожну людину на планеті).

Як повідомляє Bloomberg, родовище достатньо велике, щоб замінити 328 років імпорту літію, виходячи з минулорічних рівнів споживання.

Геологія успіху

Цей ресурс не з'явився випадково. Пегматити, багаті на літій, утворилися понад 250 мільйонів років тому під час формування гір. Як пояснює агентство у своїй офіційній заяві, "висока температура і тиск під час формування гір спричинили розплавлення деяких глибших порід кори, і деякі з цих магм були багаті на літій".

На думку експертів, США мають шанс повернути собі статус провідного виробника літію, який вони втратили три десятиліття тому.

