Настав час відмовитися від деяких звичок та порад, якими ми користувалися багато років.

Для багатьох прання – страшна справа. Коли ви відчуваєте це - можливо, буде корисно зупинитися і подякувати, що миючі засоби для прання, пральні машини та сушіння одягу вже не ті, що були раніше, пише Real Simple.

Так, сучасні миючі засоби пропонуються в дозованих кількостях, містять ефективніші миючі ферменти та є безпечнішими для навколишнього середовища. А пральні машини більші, дбайливіші для одягу та програмуються майже для будь-якого типу тканини та обсягу завантаження.

"Крім того, автоматичні сушарки спрощують процес сушіння одягу на вулиці в холодну погоду, пропонують вибір циклів для кожної тканини та навіть дезінфікують одяг. З усіма цими інноваціями настав час відмовитися від деяких звичок прання та порад, якими ми користувалися багато років", - йдеться у статті. Відео дня

Видання пропонує відмовитися від семи застарілих звичок прання.

Ви робите понеділок "днем прання"

"Прати в понеділок, прасувати у вівторок, лагодити речі в середу, замочувати в четвер, відчищати у п’ятницю і виварювати в суботу". Це мантра, яку вивчила кожна молода жінка багато років тому. Забудьте про ці правила, оскільки це може бути непосильним.

Розкладайте речі в кілька кошиків і навчіть домочадців розділяти брудну білизну за кольором і типом тканини. Киньте білизну в пральню перед роботою і перенесіть її в сушильну машину в кінці дня. Завантажте пралку ще раз перед сном і висушіть білизну наступного ранку. Кожну партію чистої білизни складіть і приберіть, щоб гора не росла.

Ви використовуєте гарячу воду для того, щоб одяг був чистішим

Колись одяг кип'ятили у великій каструлі з гарячою водою на вогні, щоб він був чистим. Цей одяг був або з важкої бавовни, або з льону, який витримував високі температури. Сучасні синтетичні тканини та тонкотканий натуральний шовк і бавовна не витримують багаторазового чищення гарячою водою.

З удосконаленням ефективності очищення надпотужних пральних порошків для видалення більшості плям і бруду достатньо холодної або теплої води.

Ви додаєте більше миючого засобу для того, щоб одяг був чистішим

Додавання більшої кількості миючого засобу під час кожного прання може здатися вирішенням проблеми, але насправді це може погіршити ситуацію. Велика кількість прального засобу залишає на тканинах залишки, які вловлюють бруд і запахи, а також роблять одяг жорстким.

Однією з найгірших звичок прання є завантажувати пральну машину та поливати брудний одяг рідким миючим засобом або кидати туди жменю капсул прального засобу. Високоефективним пральним машинам потрібна лише одна порція або близько двох чайних ложок рідкого прального порошку на повне завантаження білизни.

Ви думаєте, що наповнений ароматами одяг є чистим

Хоча вам може подобатися запах прального засобу, який залишається на одязі після прання, це не означає, що тканина чиста. Чиста білизна не має запаху жиру, поту чи їжі. Пральні засоби з сильним запахом часто маскують ці запахи, але вони повертаються, коли тепло нашого тіла виділяє їх із тканини.

Спробуйте випрати одяг миючим засобом без запаху, щоб побачити, чи чистий ваш одяг.

Ви ніколи не змінюєте програми пральної та сушильної машин

Ви заощадите гроші та отримаєте кращі результати прання, якщо витратите час на зміну програм завантаження, циклу прання, температури води та налаштувань сушильної машини для кожного прання.

Враховуйте розмір завантаження, рівень забруднення та тип тканини, яку ви перете щоразу, коли завантажуєте пральну чи сушильну машину.

Ви думаєте, що вам не потрібно читати етикетки щодо догляду за одягом

Чи доводилося вам коли-небудь стикатися з тим, що одяг усаджувався або розпливався барвником по всій білизні, або куртка з мікрофібри взялася катишками? Цим проблемам, напевно, можна було б запобігти, якби ви знайшли час, щоб прочитати етикетки з догляду.

Етикетки вказують на тип тканини та містять інструкції щодо прання речей. Хоча більшість виробників рекомендує найконсервативніший метод прання, щоб одяг виглядав новим, маючи певний досвід, ви можете вирішити, чи прати річ у пральній машині, вручну чи в хімчистці.

Ви вірите, що пральна машина очищається після кожного прання

Навіть вся вода, яка використовується під час повного прання та полоскання, не вберігає вашу пральну машину від затримки в ній бруду, волосся та іншого сміття.

Очищення пральної машини принаймні раз на місяць забезпечить вам чистішу білизну та запобіжить дорогому ремонту засміченного водопроводу.

Інші корисні поради щодо побуту

Експерт з прибирання і дизайнер інтер’єру Лаура Чідді поділилася порадами, як видалити плями шоколаду з меблів. За її словами, плями від шоколаду необхідно прибрати, щойно ви їх помітили.

Водночас експерт радить не розтирати плями на забруднених меблях, оскільки це може погіршити ситуацію.

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