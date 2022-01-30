За це чоловік отримав рік обмеження волі з іспитовим терміном.

У Запорізькій області чоловік втомився йти додому і дорогою заліз до чужого будинку, щоб переночувати в теплі.

Про це йдеться у вироку суду, пише ТСН.ua.

Усе сталося в селі П'ятихатки Василівського району. Вночі 6 січня нетверезий чоловік повертався до себе додому. В якийсь момент він відчув, що втомився і не може більше йти, тому вирішив залізти до чужої оселі, де й заснув на кухні під батареєю.

Приголомшені господарі виявили гостя саме на Різдво, 7 січня. Чоловік нічого не поцупив, лише виспався. У суді він визнав свою провину та розкаявся.

Однак Василівський районний суд все ж призначив покарання. Чоловіка визнали винним за ч. 1 ст. 162 Кримінального кодексу України та засудили до одного року обмеження волі. Реальний термін поки що замінили іспитовим.

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