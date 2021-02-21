Зловмисники встигли зняти з авто значок та запчастину, орієнтовна вартість якої становить 40-50 тисяч гривень.

У Львові у неділю вранці поліція затримала двох чоловіків, які підозрюються в причетності до крадіжок запчастин з автомобілів.

Один із чоловіків намагався сховатися від правоохоронців у снігу, повідомляє Патрульна поліція Львівської області.

Так, патрульні отримали виклик про невідомих, які присіли біля автомобіля Mazda 6. Імовірні зловмисники почали тікати, помітивши наближення поліцейського автомобіля.

"Патрульні почали наздоганяти їх. 37-річного чоловіка затримали практично одразу. Іншого, через 10 хвилин. 36-річний чоловік закопав себе в сніг у парку під деревом. Під час поверхневої перевірки у нього виявили пакетик з невідомою порошкоподібною речовиною", - розповіли в поліції.

Правоохоронці зазначають, що зловмисники встигли зняти з авто значок та запчастину, орієнтовна вартість якої становить 40-50 тисяч гривень. Також, можливо, затримані особи причетні до кількох схожих злочинів.

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На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції. Осіб затримали за ст. 208 КПК України.

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Автор: Олександр Топчій