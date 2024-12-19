Великий монстр женеться за маленьким монстром. Цю оптичну ілюзію оприлюднив відомий американський психолог, когнітивіст Роджер Шепард. Він запропонував визначити, який із монстрів насправді більший.
Головоломка стала вірусною у мережі. Деякі користувачі вірять власним очам і запевняють, що більшим є монстр, який наздоганяє меншого:
"Ми припускаємо, що той, що ззаду, більший, оскільки здається, що він далі, а оскільки він не виглядає меншим далі, ми припускаємо, що він стане більшим, коли підійде ближче";
"Це просто більший хлопець женеться за меншим через тунель. Більший хлопець знаходиться далі, тому здається такого ж розміру, як і менший хлопець, який знаходиться ближче до "камери", - вважають користувачі.
Інші переконані, що меншим є монстр, за яким женеться більший на вигляд:
"Це обман, оскільки безперервний білий контур на задній фігурі стає частиною фігури";
"Гадаю, той, хто здається більшим, стрибає на цьому кадрі".
А що з цього приводу думаєте ви? Придвіться уважніше і зведіть усі фактори до купи: монстри - однакові за розміром.
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