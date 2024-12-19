На перший погляд відповідь є очевидною, однак не все так однозначно.

Великий монстр женеться за маленьким монстром. Цю оптичну ілюзію оприлюднив відомий американський психолог, когнітивіст Роджер Шепард. Він запропонував визначити, який із монстрів насправді більший.

Головоломка стала вірусною у мережі. Деякі користувачі вірять власним очам і запевняють, що більшим є монстр, який наздоганяє меншого:

"Ми припускаємо, що той, що ззаду, більший, оскільки здається, що він далі, а оскільки він не виглядає меншим далі, ми припускаємо, що він стане більшим, коли підійде ближче";

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"Це просто більший хлопець женеться за меншим через тунель. Більший хлопець знаходиться далі, тому здається такого ж розміру, як і менший хлопець, який знаходиться ближче до "камери", - вважають користувачі.

Інші переконані, що меншим є монстр, за яким женеться більший на вигляд:

"Це обман, оскільки безперервний білий контур на задній фігурі стає частиною фігури";

"Гадаю, той, хто здається більшим, стрибає на цьому кадрі".

А що з цього приводу думаєте ви? Придвіться уважніше і зведіть усі фактори до купи: монстри - однакові за розміром.

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Якщо вам подобаються такі завдання, пропонуємо вам спробувати встановити, що не так на зображенні з футбольного матчу. На відповідь у вас буде 5 секунд.

Також можете спробувати себе у складній задачці, де потрібно перемістити два сірники так, щоб рівняння стало правильним. І на це ви матимете лише 40 секунд.

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