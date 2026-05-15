Жінка протягом місяця щодня їла овочі: що з цього вийшло

Вона поділилася порадами щодо раціону.

Всі знають, що потрібно їсти більше овочів, проте мало хто дійсно дотримується рекомендованої добової норми. Саванна Суейн-Вілсон вирішила провести експеримент і поставила собі за мету включати овочі хоча б в один прийом їжі на день протягом чотирьох тижнів. У статті для Business Insider вона розповіла, як пройшов цей челендж і які зміни в організмі вона відчула через 4 тижні.

Що кажуть дієтологи

Дієтологи підкреслили, що такий спосіб харчування може мати багато переваг. Наприклад, регулярне вживання різноманітних овочів потенційно знижує ризик серцево-судинних захворювань, інсульту та деяких видів раку, а також покращує травлення. Дієтолог Діана Савані сказала, що позитивні зміни можна помітити вже через кілька тижнів щоденного вживання овочів.

Дієтолог Ліззі Штрайт сказала, що стандартна рекомендація становить 2,5 склянки овочів на день при дієті в 2000 калорій, і цю кількість можна збільшити до 4 склянок залежно від споживання їжі та рівня активності.

Як проходив експеримент

Тиждень 1: Саванна запаслася різноманітними свіжими, замороженими та консервованими овочами (щоб було більше гнучкості у плануванні харчування), але дотримувалася простого підходу.

"Один корисний прийом для початківців – поставити собі за мету пробувати один або два нових овочі на тиждень", – сказала Штрайт. "Згодом ви зможете почати розширювати свій раціон і подивитися, які овочі вам найбільше підходять".

Перші кілька днів вона готувала салати і поєднувала їх з іншими продуктами, такими як паста та бутерброди. Щоразу вона стежила за тим, щоб овочі займали хоча б половину тарілки.

Тиждень 2: Вона знайшла більше способів насолоджуватися овочами

Так, вона спробувала змішувати овочі з яйцями на сніданок. Ще одна стратегія полягала у використанні овочів як креативної заміни вуглеводів або м'яса.

Саванна стверджує, що після двох тижнів регулярного вживання овочів і підтримання водного балансу її травлення значно покращилося. Вона також стала перекушувати набагато рідше, ніж зазвичай, особливо в ті дні, коли їла овочі на сніданок.

Тиждень 3: Вона навчилася робити овочі смачними

Вона зазначає, що приготування овочів із травами – ключ до перетворення їх із "їстівних" на "смачні", незалежно від способу приготування.

"Сіль та оливкова олія – це краще, ніж нічого, але дрібка італійської приправи та орегано дійсно виводять кожну страву з овочами на новий рівень. Серед інших моїх улюблених добавок були копчена паприка, часник і порошок чилі, коріандр, чебрець і базилік. Крім того, трохи лимонної цедри або трохи соку лайму можуть легко додати яскравий, свіжий смак капусті кале, запеченим овочам та іншим стравам", – ділиться вона.

Тиждень 4. Використання духовки

Запікання може поліпшити смак практично будь-яких овочів, оскільки натуральні цукри карамелізуються в сухому жарі, в результаті чого виходить більш солодкий, підсмажений смак.

Підсумок експерименту

До кінця чотирьох тижнів переваги щоденного вживання овочів стали очевидними.

Овочі в стравах швидше насичували, що, у свою чергу, запобігало переїданню. Саванна стверджує, що до кінця місяця у неї зникли набряки, зокрема завдяки меншому споживанню натрію.

Крім фізичних переваг, регулярне вживання овочів підвищило її мотивацію до досягнення інших цілей і прийняття більш здорових рішень.

"Я почала докладати більше зусиль, щоб пити воду і залишатися активною, навіть якщо це означало просто прогулянку околицями. Крім того, я стала уважніше ставитися до своїх харчових звичок і звернула увагу на те, як певні продукти впливають на моє самопочуття. Я, як і раніше, насолоджувалася улюбленими солодощами та вишуканими стравами, але стала рідше робити їх своїм основним вибором", – каже вона.

