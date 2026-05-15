Найгірший результат за 70 років: відомий автогігант зазнав масштабних збитків

Це стало наслідком витрат на реструктуризацію бізнесу з виробництва електромобілів.

Honda Motor оголосила про свій перший річний збиток за весь період існування як публічної компанії. Про це повідомляє Reuters.

Операційний збиток компанії за минулий фінансовий рік перевищив $2,6 млрд. Причиною стали витрати на реструктуризацію підрозділу з виробництва електромобілів у розмірі понад $9 млрд.

Генеральний директор Honda Motor Тосіхіро Мібе повідомив, що компанія відмовляється від мети збільшити частку електромобілів у продажах нових авто до 20% до 2030 року, а також переглядає плани щодо повного переходу на електромобілі та автомобілі на паливних елементах до 2040-го.

Крім того, Honda на невизначений термін призупинила проєкт з виробництва електромобілів та акумуляторів у Канаді вартістю $11 млрд.

На думку фахівців, найгірший фінансовий звіт з моменту виходу Honda на фондовий ринок вчергове демонструє, наскільки ризикованою може бути агресивна ставка на електромобілі для "традиційного" автовиробника. Вона може дати збій через слабший, ніж очікувалося, попит на автомобілі.

Як пише Forbes, за підсумками фінансового року Honda продала 3,387 млн авто (-8,9% р/р), тоді як реалізація мотоциклів зросла на 7,4% до 22,101 млн одиниць. Досягти рекордних обсягів реалізації та операційного прибутку мотоциклетному підрозділу допомогли високі продажі в Індії та Бразилії

У поточному фінансовому році Honda Motor прогнозує чистий прибуток на рівні 260 млрд єн ($1,64 млрд) та операційний прибуток у 500 млрд єн ($3,15 млрд). Виручка, за очікуваннями компанії, зросте на 6,2% – до 20,15 трлн єн ($126,95 млрд).

Honda Motor очікує продажі автомобілів на рівні близько 3,39 млн і мотоциклів на рівні близько 22,8 млн протягом року.

Перегляд стратегії Honda Motor у сфері електромобілів відбувається на тлі аналогічних рішень інших автовиробників, які почали згортати надто амбітні плани щодо "електрики" через слабший, ніж очікувалося, попит у Сполучених Штатах.

Як виявилося, значна частина американських споживачів досі не готова до масового переходу на електромобілі.

Раніше УНІАН повідомив, що Ford Motor вирішила переглянути плани щодо електромобілів на тлі фінансових збитків і політики президента США Дональда Трампа. Тепер автовиробник робить ставку на бензинові та гібридні авто.

Нагадаємо, з початку свого другого терміну Трамп різко змінив курс США щодо електромобілів, назвавши політику, що їх підтримувала, "мандатом". Він заявив також, що виступає проти того, щоб у всіх були електрокари.

