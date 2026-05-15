Українка захворіла на ботулізм після 'уколу краси'

У Полтавській області вперше зафіксували випадок ятрогенного ботулізму після ін’єкції ботулотоксину в приватному косметологічному кабінеті.

У Полтавській області зареєстровано перший випадок ятрогенного ботулізму – небезпечного ускладнення, що виникло не через харчове отруєння, а після косметологічної процедури з використанням ботулотоксину. Про це повідомляє Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

За даними фахівців, пацієнтка захворіла після введення препарату на основі ботулінічного токсину в одному з приватних косметологічних кабінетів.

Наразі жінка перебуває в лікарні під наглядом лікарів. Її стан оцінюють як середньої тяжкості. Медики вчасно ввели протиботулінічний анатоксин, що дозволило стабілізувати ситуацію.

У регіоні підкреслюють, що це перший випадок саме такого типу ботулізму в області, пов’язаного з косметологічною процедурою. Водночас це вже другий випадок ботулізму в 2026 році – раніше інфекцію зафіксували після вживання в’яленої риби.

Ботулотоксин є офіційно зареєстрованим лікарським засобом, однак його застосування потребує суворого дотримання медичних стандартів та професійного підходу.

Симптоми, на які слід звернути увагу

Медики нагадують, що ботулізм може проявлятися низкою небезпечних симптомів, зокрема:

порушення зору, "туман" або двоїння в очах;

сильна сухість у роті;

зміна або втрата голосу;

труднощі з ковтанням;

м’язова слабкість і виражена втома;

запаморочення.

Рекомендації лікарів

Фахівці радять ретельно обирати косметологічні послуги, звертатися лише до закладів із медичною ліцензією та перевіряти сертифікацію препаратів.

У разі появи перших симптомів захворювання медики закликають негайно звертатися по допомогу.

Інші випадки - це варто знати

Я повідомляв УНІАН, минулого року в Запоріжжі виявили два випадки ботулізму, один з них є незвичним для України та ще ніколи не фіксувався в цьому регіоні.

Перша людина захворіла через вживання в'яленого ляща, а от другій діагностували ятрогенний ботулізм. Він виникає внаслідок введення ботулотоксину при проведенні косметологічної маніпуляції. Медики надали обом пацієнтам необхідну допомогу та ввели протиботулічну сироватку.

