Студенти-медики будуть військовозобов'язаними і здобудуть звання офіцера, - Ляшко

Йдеться про військові кафедри у медичних вузах.

Студенти-медики будуть військовозобов'язаними і отримуватимуть офіцерське звання після завершення навчання. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Години запитань до уряду в парламенті сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Він нагадав, що ухвалено було зміни до законодавства, які зобов’язують відкрити на наступний навчальний період військові кафедри у медичних вузах.

"Тобто всі абітурієнти, які вступають до медичних вузів, здобувають вищу медичну освіту, будуть військовозобов’язаними. І по завершенню освіти здобудуть звання офіцера", - зазначив міністр.

Українські лікарі за кордоном

Як повідомлялося, Польща скасувала ліцензії для 146 лікарів, які не є громадянами Європейського Союзу, більшість з яких - українці. Головною причиною такого рішення з боку Вищої медичної ради стала відсутність у фахівців мовного сертифіката рівня B1.

Так, лікарі, ліцензії яких були анульовані, тепер не мають права податися на них повторно. А щоб залишитися в професії, вони змушені проходити тривалий шлях, від нострифікації диплома до складання державного іспиту LEK.

