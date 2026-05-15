Екстренер збірної Ребров вніс 30 млн грн застави за Єрмака, - ЗМІ

За Єрмака вже внесено понад 45 млн грн застави, тоді як до повної суми ще не вистачає близько 95 млн грн.

За колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака, якого підозрюють у причетності до легалізації близько 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка, вже внесено десятки мільйонів гривень застави. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За даними джерел, до загальної суми застави додалися ще 30 млн грн, які нібито вніс екстренер збірної України з футболу Сергій Ребров, який у квітні 2026 року залишив посаду головного тренера національної команди.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Станом на ранок 15 травня, за даними співрозмовників видання, загальна сума внесеної застави становить близько 44,5–45,5 млн грн із необхідних 140 млн.

Таким чином, для повного покриття застави залишається зібрати ще приблизно 95 млн грн.

Нагадаємо, Андрія Єрмака підозрюють у причетності до легалізації великих сум коштів під час реалізації будівельного проєкту елітної нерухомості. Слідство оцінює можливі збитки у сотні мільйонів гривень.

Вчора Вищий антикорупційний суд України відправив Єрмака під варту з можливістю внесення застави у розмірі 140 млн грн. Також Єрмак повинен здати закордонний і дипломатичний паспорти.

Єрмак після рішення суду в коментарі журналістам сказав, що грошей на заставу в нього немає. "В мене таких грошей нема", - зазначив він. При цьому додав, що має достатньо знайомих та друзів, які допоможуть внести цю заставу у 140 млн гривень.

